Hôpitaux publics : des milliers de recrutement pour bientôt

Le ministère de la santé poursuit le renforcement de ses effectifs. Répondant aux députés dimanche soir, lors de la séance plénière consacrée à son budget 2027, le ministre Mustapha Ferjani a annoncé le recrutement prévu de 1 600 aides-soignants. L’idée est de consolider le système de santé public, de mieux répartir le personnel selon les besoins et de régulariser certaines situations professionnelles.

Des concours lancés ou programmés

Au total, 1 235 postes supplémentaires sont prévus dans le cadre de concours en cours ou à venir. Parmi eux, 573 concernent le secteur hospitalier, dont 430 médecins spécialistes, et 662 le personnel administratif et technique. Des concours pour recruter 50 pharmaciens et 50 dentistes seront aussi lancés avant la fin de 2026.

Pour les aides-soignants, le calendrier adopté prévoyait 600 postes en 2024, 800 en 2025 et 1 000 en 2026. Les hôpitaux en comptent aujourd’hui 5 642, affectés selon les besoins et les moyens disponibles.

Soutenir les régions de l’intérieur

Depuis le début de 2026, environ 200 médecins spécialistes en médecine de famille ont été envoyés directement dans ces régions. Le programme de soutien à la médecine spécialisée dans les zones prioritaires, lancé en 2016 avec environ 14 millions de dinars, se poursuit : des primes de présence de 437 dinars en zone « B » et de 610 dinars en zone « A » sont versées sur huit mois. Des consultations à distance ont également été mises en place pour les zones qui manquent de spécialités.

En 2026, 2 832 agents ont été affectés, dont 2 045 du corps paramédical. Quant aux techniciens supérieurs en sciences pharmaceutiques, ils ont préféré attendre une affectation dans la structure de leur choix plutôt que de postuler aux offres disponibles ailleurs.

Le ministre a enfin évoqué la collaboration avec l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), destinée à ouvrir de nouvelles perspectives aux compétences tunisiennes du secteur de la santé.

Avec TAP