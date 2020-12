ES Tunis : Ben Mostapha KO ! Il ne partira pas en Egypte

Le nouveau gardien de but de l’Espérance Sportive de Tunis a été blessé lors de la séance d’entrainements effectuée vendredi au parc B. D’après Assarih, la blessure du keeper Sang et Or est assez sérieuse et la durée de son indisponibilité sera fixée dans les jours à venir. Ce qui est certain, c’est qu’il ne sera pas du voyage en Egypte, là où l’ES Tunis affrontera Ahly Benghazi pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique.

