ES Tunis-Plateau United : Maâloul titulariserait Meriah et Ben Romdhane

L’Espérance Sportive de Tunis a concédé la défaite à Abuja face à Plateau United dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la ligue des champions d’Afrique. Les Sang et or devront refaire leur retard ce samedi à Rades à partir de 17h. Pour ce rendez-vous décisif, le coach Nabil Maâloul devrait aligner d’entrée le défenseur central Yassine Meriah et faire de la place pour le milieu de terrain Mohammed Ali Ben Romdhane qui semble avoir retrouvé la forme après quelques semaines d’indisponibilité.

