Espagne : Une collision entre deux trains fait au moins dix morts près de Madrid

28-10-2026

Le bilan pourrait s’alourdir. Mercredi 28 octobre, deux trains à grande vitesse sont entrés en collision en Castille-La Manche, à environ 150 km au sud de Madrid, causant la mort d’au moins dix personnes.

Un accident survenu peu avant 9 h

Selon les autorités régionales, l’accident s’est produit peu avant 9 h 00. Porte-parole de la région de Castille-La Manche, Esther Padilla a indiqué qu’on dénombrait « au moins dix morts » et que ce chiffre était susceptible d’augmenter. Les autorités craignent donc un bilan plus lourd dans les prochaines heures.

Les secours mobilisés sur place

Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, s’est dit « consterné » par ce grave accident dans un message publié sur X. Il a précisé que les équipes de secours étaient à pied d’œuvre pour venir en aide aux personnes touchées et assurer leur sécurité.

Avec AFP

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