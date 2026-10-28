Tunis International Kendo Open 2026 : les inscriptions sont ouvertes

Du 27 au 29 novembre 2026, Tunis accueillera la deuxième édition du Tunis International Kendo Open, au gymnase Zitouna Sports (avenue Taieb M’Hiri, Belvédère). Organisé par la Ligue Tunisienne de Kendo et l’Association d’Amitié Tunisie-Japon, le tournoi célébrera les 70 ans des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon. Il sera ouvert aux kendoka de toutes les nations, par l’intermédiaire de leur fédération nationale.

Trois jours de budo

L’événement s’ouvrira le vendredi 27 novembre par un jigeiko d’accueil, de 19h à 21h, qui réunira toutes les délégations. Le samedi 28 sera consacré au stage d’entraînement avec des sensei invités, aux examens de DAN à 17h30, puis à la soirée Sayonara à 21h. Le dimanche 29, place aux compétitions et à la remise des prix.

Quatre catégories seront au programme, selon la réglementation de la FIK : individuel seniors hommes, individuel seniors femmes, juniors de 16 à 18 ans et équipes de trois. Les organisateurs attendront plus de 150 participants venus de plus de 15 pays, ainsi que 19 sensei de 5ᵉ à 7ᵉ dan, qui animeront le stage et les examens de DAN, du 1ᵉʳ au 5ᵉ dan.

Comment s’inscrire ?

Deux formules seront proposées. « Training Camp & Competition » sera à 60 € (200 TND) et comprendra le jigeiko, le stage, la compétition et la cérémonie de remise des prix, avec inscription jusqu’au 22 novembre. « Full Stay » sera à 250 € (850 TND) et ajoutera trois nuits à l’hôtel Le National, à cinq minutes à pied du lieu d’entraînement, les repas et les transferts aéroport, avec inscription jusqu’au 8 novembre. La soirée Sayonara, à 30 € (100 TND), sera proposée en option. Les examens de DAN seront facturés à part, avec des frais d’inscription puis des frais d’obtention du grade. Le règlement s’effectuera en dinars tunisiens, en espèces sur place ou par virement avant l’événement.

Un hackathon en écho au tournoi

Les 21 et 22 novembre, l’école d’ingénieurs ESPRIT accueillera en amont du tournoi, le hackathon KIZUNA 2026, qui réunira jusqu’à 200 étudiants autour de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture, avec l’appui d’experts de la JICA. Les prix seront remis le 29 novembre, pendant le tournoi.

L’édition 2026 s’appuiera sur des partenaires tunisiens et japonais, dont le ministère de la Jeunesse et des Sports, l’ambassade du Japon en Tunisie, le gouvernorat de Tunis et la JICA. Les organisateurs resteront ouverts à de nouveaux sponsors.

Contact

Le formulaire d’inscription est d’ores et déjà accessible depuis le site web officiel de l’événement. Pour toute question : contact@tun-kf.org