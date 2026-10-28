Sousse : Apparition de la tuberculose des oliviers

28-10-2026

Deux fermes agricoles de Sousse sont touchées par la « tuberculose de l’olivier ». Face à cette maladie qui menace l’oliveraie de la région, le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) a réuni techniciens et agriculteurs lors d’une journée d’information au Centre de formation agricole de Chott Meriem.

Comment reconnaître la maladie ?

Le signal d’alerte, décrit par les experts présents, est visible à l’œil nu : des tumeurs ligneuses apparaissent sur les branches et les rameaux, parfois même sur le tronc. La bactérie responsable profite des blessures laissées par la taille et la récolte pour se propager, et la pluie comme l’humidité accélèrent encore sa transmission.

Les bons réflexes pour protéger les arbres

Les spécialistes misent sur des gestes simples mais essentiels. Ils recommandent de tailler et d’éliminer correctement les branches infectées, de désinfecter régulièrement les outils entre chaque arbre, d’éviter la taille par temps humide et de limiter les blessures inutiles. Ils conseillent aussi d’acquérir des plants sains auprès de sources fiables, de surveiller régulièrement les arbres, de profiter de la récolte pour intensifier les contrôles et de signaler immédiatement tout soupçon d’infection au CRDA.

La lutte repose sur l’élimination sécurisée des parties infectées et, si nécessaire, sur l’usage de préparations à base de cuivre autorisées, selon les recommandations techniques.

Fil d'actualités

Sousse : Apparition de la tuberculose des oliviers

28-10-2026

Espagne : Une collision entre deux trains fait au moins dix morts pr

28-10-2026

Tunis International Kendo Open 2026 : les inscriptions sont ouvertes

28-10-2026

Exportations tunisiennes vers la Russie : huile d’olive, dattes et

28-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

Sousse : Apparition de la tuberculose des oliviers

28-10-2026

Espagne : Une collision entre deux trains fait au moins dix morts près de Madri

28-10-2026

Tunis International Kendo Open 2026 : les inscriptions sont ouvertes

28-10-2026

Exportations tunisiennes vers la Russie : huile d’olive, dattes et conserves v

28-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025