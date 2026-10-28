Exportations tunisiennes vers la Russie : huile d’olive, dattes et conserves visent un potentiel de 27 millions de dollars

La Tunisie veut mettre les bouchées doubles sur le marché russe. Selon les estimations, le potentiel commercial encore inexploité atteint 27 millions de dollars, avec en première ligne l’huile d’olive et les produits agroalimentaires.

L’agroalimentaire, moteur des ventes tunisiennes en Russie

Les chiffres de la représentation du Centre de promotion des exportations (CEPEX) à Moscou le confirment : l’agroalimentaire pèse déjà 70 % des ventes tunisiennes en Russie, loin devant le textile-habillement et les industries diverses. Un socle solide sur lequel les exportateurs peuvent s’appuyer pour aller plus loin.

Huile d’olive, dattes, conserves de poisson : où sont les opportunités ?

L’huile d’olive reste la grande promesse. Son potentiel d’exportation supplémentaire est évalué à 4,7 millions de dollars, et 85 % des possibilités commerciales de ce créneau restent à saisir. Les dattes, les conserves de poisson et les pâtes alimentaires complètent la liste des produits capables de renforcer la présence tunisienne sur les rayons russes.

La tendance est encourageante. En effet, sur les neuf premiers mois de 2026, les exportations tunisiennes vers la Russie ont progressé de 14 %, pour atteindre 32,4 millions de dinars, tandis que les importations en provenance de ce pays ont reculé de 54 %. Résultat : le déficit commercial bilatéral se réduit, ce qui montre tout l’intérêt de diversifier les débouchés des produits tunisiens à l’international.