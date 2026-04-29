Espérance vs CSS : dispositif de circulation pour le match du 30 avril à Radès

Le ministère de l’Intérieur annonce des restrictions de circulation et un plan de stationnement spécifique à l’occasion de la rencontre de la 12ᵉ journée retour de la Ligue professionnelle 1.

À l’occasion du match opposant l’Espérance Sportive de Tunis au Club Sportif Sfaxien, prévu jeudi 30 avril 2026 à 15h30 à Radès, le ministère de l’Intérieur a publié un communiqué de circulation détaillant les mesures en vigueur pour la journée.

Restriction de circulation sur la RN1

La circulation et le stationnement de tous types de véhicules seront interdits sur la Route nationale n°1, dans le tronçon compris entre le carrefour Chouchane Radès et le carrefour Borj El Wazir Ezzahra, de 11h30 à 19h00. Seuls les détenteurs d’abonnements ou de billets d’entrée et les véhicules se rendant au stade seront autorisés à emprunter cet axe.

Accès au stade

Les portes du stade ouvriront à 12h30. Le ministère recommande aux supporters d’arriver tôt afin d’éviter les files d’attente. Les abonnés devront présenter obligatoirement leur titre d’abonnement à toutes les portes avancées, notamment aux carrefours de l’autoroute, Oued Meliane, BSB, Nobo et Chouchane Radès. L’accès aux loges, tribunes d’honneur et espaces presse se fera exclusivement par l’entrée principale.

Plan de stationnement par tribune

Afin de fluidifier les entrées, les supporters sont orientés selon leur type de billet. Le secteur sud est réservé aux détenteurs de billets Pelouse et Virage, accessible via l’autoroute du Sud en direction du carrefour Borj El Wazir El Zahra, par la RN1 via Chouchane Radès puis le carrefour de la Nouvelle Ville, ou encore par le carrefour Nobo en direction du Village Méditerranéen puis à gauche vers le secteur sud. Le secteur nord est réservé aux abonnés Tribune et Enceinte, accessible par l’échangeur du stade puis l’entrée principale, via la RN1 par Chouchane Radès puis le carrefour BSB, ou par le carrefour Nobo en tournant à droite vers le secteur nord.

Recommandations générales

Le ministère rappelle que les véhicules doivent impérativement stationner dans les parkings dédiés. Il demande à tous les usagers de la route de respecter le code de la route, d’éviter le transport informel, la surcharge de passagers et les comportements dangereux au volant. Enfin, il déconseille d’emprunter la route Radès-Zahra via le carrefour Farhat Hached (Nobo) à la sortie du match, et recommande aux usagers se dirigeant vers la Nouvelle Ville et les Jasmins de passer par l’échangeur de Saint-Jacques plutôt que par Chouchane Radès, et aux habitants de la banlieue sud d’utiliser l’autoroute du Sud via le pont Oued Meliane.