Espace : la Commission nationale se réunit autour de la stratégie spatiale tunisienne

29-04-2026

Présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, la réunion a porté sur l’élaboration de la stratégie nationale, le cadre juridique des activités spatiales et le renforcement des partenariats internationaux.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moundhir Belaid, a présidé le 28 avril 2026 une réunion de la Commission nationale de l’espace extra-atmosphérique, en présence des membres représentant les différents ministères et institutions concernés.

Les travaux ont été consacrés au suivi de l’élaboration de la stratégie nationale spatiale, à laquelle contribuent l’ensemble des structures nationales compétentes. La Commission a également examiné les questions relatives à l’encadrement des activités spatiales et à la mise en place d’un cadre juridique adapté aux évolutions rapides que connaît ce secteur.

Les membres ont par ailleurs débattu des moyens de renforcer les partenariats internationaux de la Tunisie dans le domaine spatial, tant sur le plan bilatéral qu’avec les organismes onusiens spécialisés, notamment le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales (UNOOSA).

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