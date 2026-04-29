Justice : cinq ans de prison pour une ex-cadre dirigeante de la SNCFT

La quatrième chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé une condamnation à cinq ans d’emprisonnement à l’encontre de l’ancienne directrice générale des affaires juridiques de la Société nationale des chemins de fer tunisiens.

Le verdict a été rendu dans le cadre d’une affaire portant sur des soupçons de dépassements commis dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise publique. Le juge d’instruction près le même tribunal avait antérieurement émis un mandat de dépôt à l’encontre de l’ancienne responsable, dans le cadre des investigations conduites sur ce dossier.

Les accusations retenues visent des agissements directement liés aux attributions qu’elle exerçait à la tête de la direction juridique de la SNCFT. La procédure judiciaire demeure en cours, dans l’attente de l’aboutissement des autres diligences liées au dossier.

Cette condamnation s’inscrit dans un contexte de surveillance judiciaire renforcée des dossiers touchant à la gestion des entreprises publiques et au respect des règles encadrant l’exercice des responsabilités administratives et juridiques.