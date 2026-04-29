Sécurité : démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue entre l’Europe et la Tunisie

Les agents de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire du Kram ont mis fin aux activités d’un réseau structuré approvisionnant plusieurs régions du pays depuis l’étranger.

Une opération de police menée par la sous-direction de lutte contre les stupéfiants, rattachée à la police judiciaire du Kram, a abouti au démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue opérant entre un pays européen et plusieurs régions tunisiennes, notamment la cité Ettadhamen, Ben Arous et Sousse.

Une enquête partie d’un simple soupçon

L’affaire a démarré suite à des informations faisant état d’activités suspectes liées à la vente de stupéfiants impliquant un jeune résidant à Ettadhamen. La surveillance de ses déplacements et les investigations menées ont rapidement révélé son appartenance à un réseau organisé à dimension internationale, alimenté par un ressortissant tunisien établi en Europe, qui assurait l’approvisionnement des membres actifs sur le sol tunisien chargés de la distribution locale.

Quatre arrestations et des saisies significatives

L’opération a conduit à l’interpellation de quatre personnes au total, dont trois à Ben Arous et à Sousse — parmi lesquelles un fonctionnaire. Les forces de l’ordre ont par ailleurs saisi plus de 70 plaquettes de cannabis, deux véhicules et une importante somme d’argent d’origine illicite. D’autres suspects impliqués dans ce réseau font actuellement l’objet d’avis de recherche.