EST-MCA : Le Zamalek demande officiellement une enquÃªte

EST-MCA : Le Zamalek demande officiellement une enquête

Le club égyptien a officiellement demandé à la Confédération africaine de football d’ouvrir une enquête autour du match de la sixième journée de la C1, qui a opposé l’Espérance Sportive de Tunis au MC Alger et qui s’est terminé sur le score de parité (1/1). Un résultat qui a qualifié les deux équipes et écarté le Zamalek.

Les dirigeants du club cairote ont accusé les Sang et Or d’avoir levé le pieds en deuxième période et permis aux Algériens d’égaliser. D’après le Zamalek, les deux équipes ont ensuite refusé d’attaquer et l’attaquant du MC Alger a simulé une blessure alors qu’il partait en tête à tête avec Ben Chrifeya.

GnetNews