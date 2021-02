EST-Othmen Najjar : « En Algérie pour gagner et confirmer »

Le coach adjoint de l’Espérance Sportive de Tunis, Othmen Najjar a déclaré que le match de son équipe face au MC Alger sera l’occasion pour les Sang et Or de confirmer la victoire de la première journée contre Tongueth : « Nous sommes premiers et nous voulons le rester. Nous disputerons cette rencontre contre un adversaire de taille avec l’objectif de la gagner. C’est un match particulier entre des équipes maghrébines. Notre adversaire a réalisé un grand match en Egypte contre le Zamalek en montrant une solidité défensive exemplaire et un mental d’acier. Une victoire nous permettra de prendre un autre avantage pour la qualification en quart de finale ».

GnetNews