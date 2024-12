L’Espérance a fait le boulot : victoire et tête du groupe

L’Espérance Sportive de Tunis a affronté Pyramids FC, ce samedi soir à Rades dans le cadre de la troisième journée de la ligue des champions d’Afrique. Les Sang et or ont fait le boulot et ont dominé un adversaire qui s’est montré dangereux, surtout avant d’avoir encaissé le premier but. Les joueurs de Reghecampf ont montré un visage totalement différent de celui que les supporters ont vu chez Sagrada : plus concentrés, organisés et avec des idées bin plus claires.

Grâce aux buts de Belaïli et Mokwena en première période, l’Espérance est désormais leader de son groupe avec trois points d’avance sur les égyptiens qu’ils affronteront lors de la prochaine journée.

GnetNews