Été 2026 : l’OTE lance un programme de billets subventionnés pour les familles tunisiennes modestes résidant à l’étranger

13-05-2026

Le Consulat général de Tunisie à Paris a annoncé ce mardi le lancement d’un dispositif d’aide au voyage destiné aux familles tunisiennes à revenus modestes établies à l’étranger et souhaitant rentrer au pays durant l’été 2026.

Mis en place par l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE), ce programme cible les familles composées d’au moins quatre personnes et prévoit des réductions tarifaires sur deux modes de transport. Par voie aérienne, les familles éligibles peuvent bénéficier d’une aide pouvant atteindre 150 euros par personne sur les billets Tunisair. Par voie maritime, la subvention peut aller jusqu’à 100 euros par personne pour les traversées assurées par les ferries « Carthage » et « Tanit » de la Compagnie Tunisienne de Navigation.

Les demandes sont à déposer auprès du service social de la mission tunisienne à Paris, où elles seront examinées au regard des critères d’éligibilité et dans la limite des places disponibles.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des décisions arrêtées lors du conseil ministériel restreint du 25 avril 2026, qui avait affiché la volonté du gouvernement de faciliter le retour des Tunisiens résidant à l’étranger pendant la saison estivale.

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