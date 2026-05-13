Météo du mercredi 13 mai 2026 : ciel voilé et vent soutenu

La Tunisie aborde ce mercredi 13 mai sous un ciel généralement voilé à nuageux, sans perspective d’amélioration notable au cours de la journée. Les conditions atmosphériques resteront marquées par une nébulosité persistante sur la majeure partie du territoire.

Du côté des températures, les valeurs demeureront dans des normes saisonnières, oscillant entre 17°C pour les minimales et 29°C pour les maximales, avec des écarts sensibles entre le nord et le sud du pays, ainsi qu’entre les zones côtières et l’intérieur des terres.

Le vent constituera le paramètre le plus notable de cette journée. De secteur est, il soufflera de manière modérée à assez forte sur l’ensemble des régions, avec des rafales localement plus soutenues qui pourraient gêner certaines activités de plein air. Les zones côtières et les hauteurs seront particulièrement exposées à ces coups de vent ponctuels.