Tensions Iran-États-Unis : Pékin pousse Islamabad à redoubler d’efforts de médiation

13-05-2026

La Chine a exhorté le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation entre Téhéran et Washington, a rapporté mercredi l’agence d’État Chine nouvelle. Le ministre des affaires étrangères chinois, Wang Yi, a transmis ce message lors d’un entretien téléphonique tenu mardi avec son homologue pakistanais, Ishaq Dar.

Au cours de cet échange, Wang Yi a également appelé Islamabad à contribuer à régler les questions liées à la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transite une part significative du commerce énergétique mondial. Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs assuré que Pékin continuerait de soutenir les efforts de médiation pakistanais et entendait apporter sa propre contribution à ce processus.

De son côté, le ministère pakistanais des affaires étrangères a souligné, dans un communiqué distinct, que les deux parties s’accordent sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu durable et de garantir une circulation normale à travers le détroit d’Ormuz.

Ces échanges diplomatiques interviennent alors que le président américain Donald Trump est attendu mercredi soir en Chine, partenaire stratégique et économique de premier plan de la République islamique d’Iran.

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