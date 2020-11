Exclusif – L’agent de Yimga-Song : « Le CA n’a pas tenu ses promesses »

Les responsables clubistes ont confirmé, la semaine dernière, avoir trouvé un accord avec l’avocat et l’agent des deux joueurs camerounais, Serge Nicolas Song et Didier Yimga. Selon l’accord, la direction clubiste pouvait régler le dossier en payant la somme exigée en deux tranches. Le premier versement devait avoir lieu cette semaine tandis que le second pouvait être effectué dans les prochains mois.

Interrogé par GnetNews, Donald Ngameni a déclaré, jeudi soir, que l’accord signé entre les deux parties est tombé à l’eau : « Le bureau directeur clubiste avait jusqu’au 26 novembre pour verser la première tranche mais il ne l’a pas fait. Maître Gauthier Bouchard a informé le CA que l’accord est annulé et que nous exigeons le paiement de la totalité de la somme ».

L’agent camerounais a ajouté que le CA est fautif même si le transfert a été retardé par la banque centrale : « ça ne nous concerne pas. Ils ont dit que la première tranche sera versée lundi. Ils devaient savoir qu’il était possible que ça coince au niveau de la BCT avant la signature de l’accord. A mon avis, ils essaient de nous faire perdre du temps ».

Rappelons que le club de Bab Jedid a été condamné à verser aux deux joueurs 506 mille euros.

GnetNews