ExpÃ©rimentation innovante de signalisation horizontale sur l’autoroute Tunis-Bizerte (VidÃ©o)

Expérimentation innovante de signalisation horizontale sur l’autoroute Tunis-Bizerte (Vidéo)

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a récemment achevé un projet pilote de signalisation horizontale sur l’autoroute Tunis-Bizerte. Cette initiative vise à renforcer la sécurité routière et à réduire les accidents sur les routes numérotées.

Lors de cette expérimentation, des techniques modernes ont été utilisées, notamment des bandes préfabriquées pour les passages piétons. Ces bandes, plus durables et résistantes à l’usure causée par les conditions météorologiques et le trafic intense, offrent une solution efficace pour améliorer la visibilité et la sécurité des passages piétons.

Retrouvez ci-dessus une vidéo explicative réalisée par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

