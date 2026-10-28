Météo en Tunisie : Temps partiellement nuageux ce mercredi

28-10-2026

Le temps de ce mercredi sera marqué par des nuages passagers, parfois denses à l’extrême nord-ouest et localement dans la région du Sahel, avec des pluies éparses et temporairement orageuses.

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés dans les régions de l’ouest, et entre 22 et 27 degrés dans les autres régions.

Le vent sera de secteur nord, faible à modéré avec une mer peu agitée.

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