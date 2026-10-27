Impôts : Le mercredi 28 octobre, dernier jour pour déposer la déclaration mensuelle

27-10-2026

La Direction générale des impôts (DGI), rattachée au ministère des Finances, rappelle que le mercredi 28 octobre 2026 est la date limite pour déposer la déclaration mensuelle. Elle concerne les personnes morales (sociétés, associations, etc.) qui ne sont pas soumises au régime de déclaration et de paiement des impôts à distance, c’est-à-dire en ligne.

La DGI invite les contribuables concernés à respecter ce délai afin d’éviter les pénalités de retard.

Pour tout renseignement complémentaire, les contribuables peuvent joindre les services de la DGI au numéro vert 81 100 400.

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