Faculté de médecine de Tunis : la grève de lundi est suspendue

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé dimanche soir la suspension de la grève prévue ce lundi 23 novembre à la Faculté de médecine de Tunis. Elle dit avoir obtenu de l’administration des engagements jugés positifs.

La direction de la faculté a promis de renforcer la représentation estudiantine, avec un représentant par promotion, et d’ouvrir le dialogue avec eux. Une première réunion avec l’ensemble des représentants est prévue lundi pour fixer les modalités de la période d’examens. Le calendrier des examens sera révisé et leur durée prolongée, afin de tenir compte des spécificités de chaque promotion.

Les commissions de recours sur la validation des stages se réuniront dans les meilleurs délais, conformément à l’accord du 15 mai. La direction s’est aussi engagée à corriger les insuffisances relevées dans les salles, les équipements et les installations.

L’OTJM salue ces avancées, mais affirme qu’elle suivra leur mise en œuvre sur le terrain. Elle se réserve le droit de reprendre la mobilisation si nécessaire.