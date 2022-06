Faouzi Lekjaâ : « Le Maroc mettra fin au règne tunisien et égyptien »

Le dirigeant du football marocain a déclaré, lundi au quotidien Assabah, que la victoire du Wydad de Casablanca est un succès qui vient couronner le travail de plusieurs mois et que c’est surtout le fruit de beaucoup de sacrifices. Faouzi Lekjaâ ne s’est pas arrêté là et a souligné : « Le Maroc revient en force et il mettra fin au règne de la Tunisie et de l’Egypte. La preuve ? La RS Berkan a disputé une troisième finale de la C3 en quatre ans et en a remporté deux. Le WAC a gagné deux ligue des champions en 5 ans. Il y a des pays qui ont profité pendant des années de leur pouvoir, ce qui avait barré la route aux clubs marocains pendant des années. D’ailleurs, la finale de cette édition devait opposer le WAC au Raja, mais l’injustice a éliminé les Verts. Maintenant, les choses ont changé ».

