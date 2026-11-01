FIFA : La CMC 2029 aura lieu au Maroc

01-11-2026

La Fédération marocaine de football a trouvé, ce dimanche, un accord avec la FIFA pour l’organisation de la Coupe du monde des clubs 2029. 

L’évènement précédera l’organisation du Mondial 2030 qui sera disputé en Espagne, au Portugal, au Maroc, au Paraguay et en Uruguay.

L’édition 2029 de la CMC sera le deuxième sur les terres marocaines après celle de 2013 qui a été remportée par le Bayern Munich fzce au Raja de Casablanca alors entraîné par Faouzi Benzarti.

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