Mercato : L’ES Tunis dément pour Nyengue

01-11-2026

Une source de l’Espérance sportive de Tunis a confié à MFM que le club de Bab Souika n’a aucune intention de recruter le milieu de terrain camerounais de l’ES Zarzis, David Roy Nyengue, ajoutant que le staff technique est entièrement satisfait du rendement du Péruvien Jesus Castillo.

Cette mise au point intervient, après que plusieurs sites et pages Facebook ont évoqué un intérêt de l’EST pour ce joueur international.

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