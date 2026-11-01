Signature du contrat de reconstruction du stade d’El Menzah

Le contrat commercial relatif à la reconstruction et à la rénovation du stade olympique d’El Menzah a été signé jeudi au siège du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, entre l’Etat tunisien et un groupement chinois. La cérémonie s’est déroulée en présence des ministres de l’équipement et de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de l’ambassadeur de Chine en Tunisie.

Le marché, attribué à ce groupement le 8 octobre dernier par la Commission des grands projets, représente un investissement estimé entre 520 et 600 millions de dinars.

La durée des travaux est prévue entre 30 et 36 mois.