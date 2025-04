Fin de mission de lâ€™ambassadeur de Bulgarie : KaÃ¯s SaÃ¯ed salue des relations bilatÃ©rales historiques

Fin de mission de l’ambassadeur de Bulgarie : Kaïs Saïed salue des relations bilatérales historiques

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 29 avril 2025, au Palais de Carthage, l’ambassadeur de la République de Bulgarie en Tunisie, M. Veselin Dyankov, à l’occasion de la fin de sa mission diplomatique dans le pays.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’État a salué la solidité des liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Bulgarie, établis depuis 1956. Il a également exprimé la volonté des autorités tunisiennes de renforcer davantage ces relations et de les diversifier dans divers domaines.

Cette entrevue a été l’occasion de réaffirmer l’importance d’un partenariat bilatéral fondé sur le respect mutuel et l’intérêt commun.

