La Tunisie est une terre d’accueil pour les Africains, principal message de la 6ème édition, FITA 2023

La conférence internationale « Financing investment and trade in Africa » (FITA 2023) a démarré, dans sa 6ème édition, ce mercredi 20 septembre à Tunis.

Pendant deux jours des opérateurs, venus des quatre coins du continent africain, vont assister à cet événement organisé par le Tunisia Africa Business Council (TABC) et qui se veut être incontournable dans la volonté de la Tunisie de se tourner vers le marché africain pour le développement d’une coopération.

Ce rassemblement exceptionnel est empreint d’une ambition considérable, s’articulant autour du thème « L’Afrique face à la crise mondiale : Le pouvoir transformatif du secteur Privé.

Dans son discours d’introduction, Anis Jaziri, président du TABC, a mis en avant la portée considérable de cette initiative dans le contexte complexe actuel. Ils souligné que l’orientation choisie vise à analyser de manière approfondie les enjeux les plus cruciaux de l’actualité africaine à travers 7 panels stratégiques : financement, investissement privé, écologie et développement durable, révolution numérique, infrastructures, commerce intra-africain et intégration régionale.

« Il s’agit essentiellement de parler de financement qui est un des plus importants sujets aujourd’hui. Nous allons également aborder la question de l’investissement et du commerce. Pour l’occasion, les professionnels auront la possibilité de faire des rencontres B2B. Il s’agit de développer les entreprises Tunisiennes en Afrique. Aujourd’hui il y a 160 entreprises présentes en Côte d’Ivoire, plus d’une trentaine au Sénégal, au Cameroun ou encore en République Démocratique du Congo », a-t-il affirmé.

A noter que plus de 50 pays sont représentés et une centaine de chefs d’entreprise on fait le déplacement.

En parallèle de cette nouvelle édition du FITA, le TABC a pour ambition de signer un certain nombre d’accords de partenariat, notamment avec l’Afreximbank (Banque africaine d’import-export). « Nous avons également l’idée de créer un consortium, Tunisian consortium for african développement (TUCAD), qui permettra de réunir les grandes entreprises Tunisiennes qui souhaitent s’inventer sur le continent. Nous allons aussi signer un accord avec la BERD, afin de développer un partenariat triangulaire entre l’Europe, la Tunisie et l’Afrique », a précisé Anis Jaziri.

Par ailleurs une minute de silence a été observée par tous les participants en hommage aux migrants décédés en Mer Méditerranée lors d’opération de migration illégale, mais aussi en hommage aux victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye.

« Ce FITA 2023 est aussi l’occasion de délivrer des messages forts aux acteurs africains et mondiaux présents. Il s’agit de messages qui se veulent rassurants. La Tunisie est une terre d’accueil pour les Africains qui souhaitent s’installer dans le cadre de la loi. Nous sommes très heureux de la forte concentration d’étudiants (8000) qui sont inscrits dans nos universités. Nous avons également des milliers d’africains qui choisissent la Tunisie pour leurs soins médicaux et nous ne pouvons qu’en être ravis », nous a confié Anis Jazira, lors d’une interview accordée à la presse.

Selon ce dernier, l’affaires de violences à l’égard des migrants Africains ne fait que renvoyer une image faussée de la Tunisie, qui «est connue pour être une terre d’accueil ».

Autre personnalité présente lors de cet événement, la ministre des Finances, Sihem Boughidiri Nemsia. Dans son discours, la ministre a affirmé que « les populations africaines ont aujourd’hui le droit à un continent uni et complémentaire afin de garantir une croissance durable ».

« La solidarité africaine n’est plus une option, mais une nécessité à l’heure des évolutions économiques et géopolitiques », a-t-elle martelé. Selon elle, il faut pour cela une politique africaine ouverte et globale.

Cette dernière a également rappelé la place stratégique de la Tunisie dans le continent. « La Tunisie représente une porte d’entrée vers l’Afrique et une plateforme stratégique pour les investissements », a-t-elle déclaré, mettant en avant l’importance d’accélérer la mise en œuvre d’une stratégie intégrée et multipartite afin d’établir un partenariat tuniso-africain égalitaire et solidaire capable de générer de la richesse.

Pour instaurer une stratégie intégrée de partenariat entre les pays africains, la ministre a estimé essentiel de renforcer l’ouverture économique, commerciale et financière dans l’espace africain, notamment par le développement des échanges commerciaux et des investissements.

Par ailleurs la ministre des Finances a révélé les « changements géopolitiques majeurs », avec « l’émergence de nouveaux pouvoirs », dans lesquels l’Afrique doit jouer un rôle majeur.

« Il faut renforcer l’appartenance de la Tunisie à l’Afrique. Nous élever ensemble permettra à tout le continent de compter », a-t-elle conclu.

Cet événement bénéficiera de l’expertise de personnalités internationales renommées qui animeront des panels et des tables rondes de haute qualité. Il prévoit la participation de ministres provenant de nations subsahariennes, de personnalités éminentes, de présidents de chambres de commerce, de dirigeants d’organismes de promotion des investissements africains, ainsi que de bailleurs de fonds internationaux.

La France, en tant qu’invitée d’honneur, apportera sa contribution spéciale à travers l’agence Business France. Un événement parallèle est programmé pour le 22 septembre, mettant en lumière les enjeux essentiels de l’électrification, de la décarbonation et de la transition énergétique en Afrique.

Wissal Ayadi