Fitch Ratings prévoit le déblocage de la première tranche du prêt du FMI pour la Tunisie d’ici la fin du deuxième trimestre 2023

Selon une note publiée sur son site vendredi 3 mars 2023, l’agence de notation financière internationale Fitch Ratings a indiqué que le Fonds Monétaire International (FMI) devrait débloquer la première tranche du prêt en faveur de la Tunisie avant la fin du deuxième trimestre 2023.

Cette estimation est basée sur les progrès réalisés par la Tunisie en matière de réformes qui s’inscrivent dans le cadre de l’accord au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) d’une valeur d’environ 1,9 milliard de dollars.

Ces progrès incluent notamment l’approbation du décret portant amendement de la loi relative aux participations, entreprises et établissements publics ainsi que la finalisation et l’actualisation du plan de financement présenté par les autorités.

Fitch Ratings précise cependant que le risque concernant le financement extérieur de la Tunisie reste élevé et que le retard pris dans l’approbation du conseil d’administration du FMI pourrait avoir un impact sur la mise en œuvre du programme de réformes. L’agence estime également que le financement extérieur, principalement provenant de l’Europe et des pays du Golfe, devrait atteindre plus de 5 milliards de dollars, ce qui représente environ 65% des besoins de financement du gouvernement pour 2023.

Fitch Ratings suppose que le déficit budgétaire sera ramené à 5,7% du PIB en 2023 grâce à des mesures telles que la maîtrise de la masse salariale et la réforme des subventions, et estime que le financement restant pourrait être fourni principalement par les banques locales sans exercer de pressions significatives sur leurs liquidités.

Gnetnews