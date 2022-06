Football : L’ESS, le CA et le CSS privés de compétitions africaines ?

L’avocat, Fahmi Belhaj Mohamed, a déclaré, à IFM, que l’Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain devront payer toutes les dettes dont les jugements ont été prononcés avant le 31 décembre dernier s’ils veulent prendre part aux coupes africaines. Il a ajouté que le CSS, le CA et l’ESS devront régler leur situation avant le 30 juin. Il a précisé que le club phare du Sahel aura à payer 6 millions de dinars pour disputer une coupe africaine et 3 autres pour lever l’interdiction de recrutement.