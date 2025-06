Formation professionnelle : ouverture des inscriptions pour la session dâ€™automne 2025

Formation professionnelle : ouverture des inscriptions pour la session d’automne 2025

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé l’ouverture des inscriptions en ligne pour la session d’automne 2025 dans les différentes spécialités proposées par les centres relevant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP).

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via la plateforme dédiée : www.inscription.atfp.tn. Pour ce faire, chaque candidat devra créer un compte personnel, renseigner ses informations scolaires (notamment les notes de la dernière année d’études), et choisir trois spécialités classées par ordre de priorité.

Il est recommandé de consulter régulièrement son espace personnel afin de suivre l’état de son dossier et vérifier la réception éventuelle d’une convocation.

En cas d’admission préliminaire, les candidats devront préparer un dossier complet à déposer auprès du centre désigné. Le paiement des frais d’inscription peut se faire soit sur place, soit en ligne, par carte bancaire ou dinar électronique.

L’offre de formation de l’ATFP est ouverte à un public large, allant des élèves ayant terminé la sixième année de l’enseignement de base jusqu’aux diplômés du baccalauréat.

Au terme de la formation, les apprenants peuvent obtenir différents diplômes reconnus :

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)

Certificat de Compétence

Brevet de Technicien Professionnel (BTP)

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

À noter que l’ATFP dispose d’un réseau de 136 centres répartis sur l’ensemble du territoire et propose plus de 400 spécialités, couvrant une grande diversité de secteurs et de métiers.

