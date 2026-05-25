FTAV: La liste de Mohamed Ali Toumi remporte les Ã©lections

25-05-2026

Un nouveau bureau directeur Ã©lu pour la mandature 2026â€“2030

La FÃ©dÃ©ration tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) s’est dotÃ©e samedi d’un nouveau bureau directeur, Ã  l’issue d’une assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale Ã©lective tenue le 23 mai en prÃ©sence de 532 votants.

Ã€ l’issue du dÃ©pouillement, la Liste verte, conduite par Mohamed Ali Toumi, a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e victorieuse. Le nouveau bureau se compose, aux cÃ´tÃ©s de son prÃ©sident, de Kamel Zahra, Nada Ghazi, Abdelaziz Ben Issa, Khouloud Khiari, Ziad Fulfoul, Manal Mahiri, Anis Souissi et Lotfi Brahmi.

Le bureau ainsi constituÃ© exercera ses fonctions pour la mandature 2026â€“2030.

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