Justice en Tunisie : l’AMT dÃ©nonce une mainmise sans prÃ©cÃ©dent du ministÃ¨re sur le corps judiciaire

Mutations arbitraires, restrictions aux libertÃ©s, paralysie des instances, un bilan accablant Ã l’approche de la fin d’annÃ©e judiciaire

Le bureau exÃ©cutif de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a publiÃ© ce lundi un communiquÃ© circonstanciÃ© dressant un Ã©tat des lieux alarmant de la situation judiciaire, Ã l’issue de l’annÃ©e 2025-2026. Le document pointe une concentration croissante des pouvoirs entre les mains du ministÃ¨re de la Justice, au dÃ©triment des garanties constitutionnelles d’indÃ©pendance de la magistrature.

PrÃ¨s de 1 700 notes de service en marge de tout cadre lÃ©gal

Au cÅ“ur des griefs de l’AMT figure le recours massif aux notes de service pour muter les magistrats, en l’absence du Conseil supÃ©rieur de la magistrature (CSM) â€” dissous et non remplacÃ©. PrÃ¨s de 1 700 notes auraient Ã©tÃ© Ã©mises, selon l’association, en dehors de tout fondement juridique.

L’AMT dÃ©nonce plusieurs dÃ©rives dans leur application : des mutations visant des juges en raison de leur activitÃ© syndicale ou de leurs prises de position publiques ; des magistrats dÃ©placÃ©s Ã plusieurs reprises, parfois Ã des centaines de kilomÃ¨tres de leur domicile, sans critÃ¨res objectifs ni considÃ©ration pour leur situation familiale ou leur anciennetÃ© ; des notes cumulant rÃ©trogradation, mutation et retrait de responsabilitÃ©s â€” assimilÃ©es Ã de vÃ©ritables sanctions disciplinaires dÃ©guisÃ©es ; et Ã l’inverse, des nominations Ã des postes de prÃ©sidents de tribunaux ou de procureurs accordÃ©es Ã des promotions rÃ©centes, au dÃ©triment de magistrats plus expÃ©rimentÃ©s.

Ces pratiques auraient en outre portÃ© atteinte aux droits des justiciables, en crÃ©ant des vacances de postes dans des juridictions sensibles, en provoquant la dissolution de formations de jugement en cours de dÃ©libÃ©rÃ©, et en allongeant considÃ©rablement les dÃ©lais de traitement des affaires.

Circulaires ministÃ©rielles jugÃ©es illÃ©gales

L’AMT conteste Ã©galement deux circulaires rÃ©centes. La circulaire nÂ° 208 du 24 mars 2026, relative aux procÃ©dures de voyage des magistrats, impose selon l’association des conditions allant au-delÃ de ce que prÃ©voit l’article 39 du statut des magistrats, qui se limite Ã une simple obligation d’information du prÃ©sident du tribunal concernÃ©. La circulaire nÂ° 210 du 22 avril 2026, quant Ã elle, soumet toute participation Ã des activitÃ©s scientifiques ou culturelles Ã une autorisation prÃ©alable du ministÃ¨re â€” une exigence que l’AMT juge contraire Ã l’article 16 du statut, lequel ne prÃ©voit d’autorisation que pour l’exercice d’activitÃ©s d’enseignement.

Des instances paralysÃ©es, des promotions bloquÃ©es

L’association relÃ¨ve par ailleurs que le Conseil provisoire de la magistrature judiciaire est paralysÃ© depuis 2023 en raison de vacances non pourvues dans les hautes fonctions judiciaires. Le Conseil provisoire de la magistrature financiÃ¨re est lui aussi Ã l’arrÃªt depuis plus d’un an, faute d’installation de ses nouveaux membres. La Cour des comptes demeure sans premier prÃ©sident depuis novembre 2022, malgrÃ© la transmission du dossier de nomination Ã la prÃ©sidence de la RÃ©publique.

Soixante magistrats administratifs de la promotion 2017 et onze de la promotion 2018 attendent toujours leurs arrÃªtÃ©s d’avancement, validÃ©s par le Conseil de la magistrature administrative et transmis Ã la prÃ©sidence de la RÃ©publique depuis aoÃ»t 2024 et aoÃ»t 2025 respectivement.

L’AMT dÃ©nonce enfin l’absence, pour la troisiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, de mouvement judiciaire annuel â€” procÃ©dure ordinaire de nomination, de promotion et d’affectation des magistrats â€” qu’elle attribue directement Ã l’obstruction de l’exÃ©cutif.

Des demandes fermes adressÃ©es aux autoritÃ©s

Le bureau exÃ©cutif de l’AMT formule plusieurs exigences : le respect de la Constitution et des lois en vigueur, l’arrÃªt de toute ingÃ©rence dans les carriÃ¨res judiciaires, la mise en place sans dÃ©lai d’un Conseil supÃ©rieur de la magistrature pleinement fonctionnel, et une rÃ©vision en profondeur de la politique du ministÃ¨re de la Justice Ã l’Ã©gard du pouvoir judiciaire. L’association appelle Ã©galement l’ensemble des magistrats Ã prÃ©server leur indÃ©pendance face aux pressions, et Ã informer l’AMT de tout acte de harcÃ¨lement ou d’arbitraire dont ils feraient l’objet.