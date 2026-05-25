NuclÃ©aire iranien : Washington en attente d’une rÃ©ponse de TÃ©hÃ©ran sur un accord Â« solide Â»

25-05-2026

Trump tempÃ¨re les espoirs d’une conclusion rapide malgrÃ© des signaux positifs des deux parties

Le secrÃ©taire d’Ã‰tat amÃ©ricain Marco Rubio a indiquÃ© attendre une rÃ©ponse iranienne Ã  une proposition d’accord qu’il a qualifiÃ© de Â« solide Â», tandis que TÃ©hÃ©ran reconnaÃ®t des avancÃ©es dans les nÃ©gociations tout en excluant toute conclusion imminente.

Ces dÃ©clarations interviennent au lendemain des propos de Donald Trump lui-mÃªme, qui avait dimanche tempÃ©rÃ© les attentes d’un rÃ¨glement rapide du dossier nuclÃ©aire iranien, malgrÃ© des signaux encourageants Ã©mis des deux cÃ´tÃ©s.

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