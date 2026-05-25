Tunisie : la monnaie en circulation franchit un nouveau record Ã 29 milliards de dinars

Une progression de 22% en un an qui ravive les inquiÃ©tudes sur l’Ã©conomie informelle

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publiÃ© ce lundi des chiffres rÃ©vÃ©lant un niveau historique de billets et piÃ¨ces en circulation : 29,050 milliards de dinars au 22 mai 2026, contre 23,793 milliards Ã la mÃªme date en 2025, soit une hausse de 5,257 milliards de dinars en l’espace d’un an, reprÃ©sentant une progression de 22,09%.

Ce nouveau sommet dÃ©passe le prÃ©cÃ©dent record enregistrÃ© le 19 mars 2026, Ã la veille de l’AÃ¯d Esseghir, oÃ¹ la masse fiduciaire avait atteint 28,574 milliards de dinars. La sÃ©rie de pics observÃ©e depuis le dÃ©but du Ramadan s’ajoute aux hausses saisonniÃ¨res traditionnellement constatÃ©es lors des vacances d’Ã©tÃ©, de la rentrÃ©e scolaire et des fÃªtes religieuses, mais aussi aux tensions de liquiditÃ©s provoquÃ©es par les intempÃ©ries et inondations du dÃ©but d’annÃ©e.

Cette dynamique prÃ©occupe les Ã©conomistes, la progression du cash Ã©tant gÃ©nÃ©ralement associÃ©e au dÃ©veloppement de l’Ã©conomie informelle et Ã l’Ã©vasion fiscale â€” un phÃ©nomÃ¨ne que la suppression, depuis octobre 2024, de l’obligation de justifier l’origine des sommes importantes en espÃ¨ces n’a fait qu’accentuer.

Le chÃ¨que en chute libre

Ce boom des espÃ¨ces s’inscrit dans un recul marquÃ© du chÃ¨que comme instrument de paiement. Selon le bulletin annuel de la BCT sur les paiements en Tunisie pour 2025, le chÃ¨que ne reprÃ©sente plus que 24,5% des montants et 13,5% du nombre des transactions tÃ©lÃ©compensÃ©es. En volume, le nombre de chÃ¨ques tÃ©lÃ©compensÃ©s a chutÃ© de 67,5% sur l’annÃ©e, passant de 24,5 millions fin 2024 Ã 7,9 millions fin 2025, tandis que les montants correspondants ont reculÃ© de 58,8%, Ã 53,48 milliards de dinars contre 129,67 milliards l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Les virements et les lettres de change s’imposent dÃ©sormais comme les instruments dominants des paiements dÃ©matÃ©rialisÃ©s.

Ã€ l’approche de l’AÃ¯d El Kebir, pÃ©riode traditionnellement marquÃ©e par une forte demande de liquiditÃ©s, la circulation fiduciaire devrait se maintenir Ã des niveaux Ã©levÃ©s.