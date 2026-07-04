FTF : Hervé Renard a fermé la porte à la sélection

04-07-2026

Selon MFM, l’entraîneur français Hervé Renard a décliné l’offre de la Fédération tunisienne de football pour poursuivre à la tête des Aigles de Carthage.

Le technicien français, qui a dirigé les deux derniers matches de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 face au Japon et aux Pays-Bas, est entré en négociations avec la Fédération tunisienne de football en vue d’un engagement à long terme. Toutefois, les discussions entre les deux parties n’ont pas abouti.

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