FTF : Hervé Renard a fermé la porte à la sélection

Selon MFM, l’entraîneur français Hervé Renard a décliné l’offre de la Fédération tunisienne de football pour poursuivre à la tête des Aigles de Carthage.

Le technicien français, qui a dirigé les deux derniers matches de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 face au Japon et aux Pays-Bas, est entré en négociations avec la Fédération tunisienne de football en vue d’un engagement à long terme. Toutefois, les discussions entre les deux parties n’ont pas abouti.