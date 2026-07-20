Classement FIFA : La Tunisie perd treize places

20-07-2026

La sélection tunisienne de football a perdu 12 places au classement mondial de la Fédération internationale de football (FIFA), publié ce lundi, et occupe désormais le 57e rang mondial et le 11e africain.

L’Espagne, sacrée championne du monde après sa victoire sur l’Argentine (1-0 après prolongation), s’est emparée de la première place du classement mondial devant l’Argentine, la France, l’Angleterre et le Brésil.

Au niveau continental, le Maroc demeure la première nation africaine et occupe la 6e place mondiale, devant le Sénégal (18e mondial), l’Egypte (22e), le Nigéria (26e), l’Algérie (29e), la Côte d’Ivoire (31e), la République démocratique du Congo (41e), le Cameroun (43e), le Mali (53e) et l’Afrique du Sud (54e).

Fil d'actualités

Mercato : Le CS Sfaxien prend le gardien Hlaoui

20-07-2026

Mercato : Le Club Africain officialise Haykel Chikhaoui

20-07-2026

Club Africain : Benzarti s’en va en Libye

20-07-2026

Mercato : Fakhreddine Ben Youssef au Stade Tunisien

20-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Foot international Classement FIFA : La Tunisie perd treize places
Foot Tunisie Equipe de Tunisie : Mouine Chaabeni nouveau sélec
Foot Tunisie FTF : Hervé Renard a fermé la porte à la sélec
CM 2026 Hervé Renard :  » Rester en Tunisie ? Tout est

Fil d'actualités

Mercato : Le CS Sfaxien prend le gardien Hlaoui

20-07-2026

Mercato : Le Club Africain officialise Haykel Chikhaoui

20-07-2026

Club Africain : Benzarti s’en va en Libye

20-07-2026

Mercato : Fakhreddine Ben Youssef au Stade Tunisien

20-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025