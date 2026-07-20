Classement FIFA : La Tunisie perd treize places

La sélection tunisienne de football a perdu 12 places au classement mondial de la Fédération internationale de football (FIFA), publié ce lundi, et occupe désormais le 57e rang mondial et le 11e africain.

L’Espagne, sacrée championne du monde après sa victoire sur l’Argentine (1-0 après prolongation), s’est emparée de la première place du classement mondial devant l’Argentine, la France, l’Angleterre et le Brésil.

Au niveau continental, le Maroc demeure la première nation africaine et occupe la 6e place mondiale, devant le Sénégal (18e mondial), l’Egypte (22e), le Nigéria (26e), l’Algérie (29e), la Côte d’Ivoire (31e), la République démocratique du Congo (41e), le Cameroun (43e), le Mali (53e) et l’Afrique du Sud (54e).