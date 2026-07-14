Equipe de Tunisie : Mouine Chaabeni nouveau sélectionneur

14-07-2026

C’était dans l’air depuis plusieurs jours. Maintenant، c’est offciel. La Fédération tunisienne de football a désigné le coach Mouine Chaabeni comme nouveau sélectionneur de l’équipe de Tunisie.

Le technicien quitte donc le banc de la RS Berkane après quatre saisons. La FTF dévoilera bientôt les détails de l’accord.

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