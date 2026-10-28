Jendouba : une camionnette glisse sur la route de Bulla Regia, douze blessés dont onze ouvrières agricoles

28-10-2026

Mercredi, un accident de la route a fait douze blessés sur la route régionale n° 59, qui relie Bou Salem à Jendouba Nord, au niveau de Bulla Regia. Parmi eux figurent onze ouvrières agricoles et le conducteur de la camionnette qui les transportait.

Selon des témoins présents sur place, le véhicule a glissé alors qu’il emmenait les ouvrières vers leur lieu de travail, dans l’une des fermes agricoles de la région.

Une source de la protection civile a indiqué à l’agence TAP que les blessés, dont l’état est de gravité variable, ont été rapidement transférés à l’hôpital universitaire de Jendouba, où ils reçoivent les soins nécessaires.

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