Gaspillage alimentaire : l’Institut national de la consommation sensibilise 80 femmes à Tunis

Dans le cadre du projet Red-GAMU mené avec la FAO, une journée de sensibilisation réunit représentantes de la société civile et institutions publiques.

L’Institut national de la consommation (INC) a organisé mercredi au siège de la municipalité de Tunis la deuxième journée d’information et de sensibilisation de sa série dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, sous le slogan « Réduisons le gaspillage, consommons mieux ». Quatre-vingts femmes représentant diverses composantes de la société civile y ont participé.

Un public varié, des propositions concrètes

Parmi les participantes figuraient des représentantes de l’Organisation nationale de l’enfance tunisienne, de l’Organisation de défense du consommateur, de l’Organisation nationale d’orientation du consommateur, de l’Organisation nationale de l’éducation et de la famille, ainsi que des directrices de jardins d’enfants et des représentants des ministères du Commerce, de l’Agriculture, de l’Industrie et de la Santé.

Au cours des ateliers organisés durant la journée, les participantes ont formulé une série de propositions pratiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire, portant sur les volets législatif et scientifique, ainsi que sur le recours aux technologies de communication modernes et aux applications numériques, perçues comme des leviers majeurs pour accroître la prise de conscience face à ce phénomène.

Un projet partenarial avec la FAO

Ces journées s’inscrivent dans le cadre du projet Red-GAMU — « Réduction du gaspillage alimentaire en milieu urbain pour des systèmes alimentaires plus durables » — mené en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’INC a signé à cet effet des conventions de partenariat avec les municipalités de Tunis et de La Goulette, dans le cadre d’une action locale concertée visant à ancrer des comportements alimentaires durables au sein des communautés urbaines.

Source : Institut national de la consommation (INC).