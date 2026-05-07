Salon du marché du voyage tunisien : le ministre Tekaya mise sur la réservation anticipée et le tourisme de proximité

07-05-2026

Réductions allant jusqu’à 55 %, tourisme algérien et libyen en levier stratégique — une première édition destinée à dynamiser la demande intérieure.

Le ministre du Tourisme Sofiene Tekaya a ouvert ce jeudi la première édition du Salon du marché du voyage tunisien, saluant une initiative inédite destinée à dynamiser le secteur, avec un accent particulier sur le tourisme intérieur et le tourisme de proximité.

Promouvoir la culture de la réservation anticipée

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le ministre a rappelé que la Tunisie accueille chaque année d’importants flux de visiteurs algériens et libyens, auxquels s’ajoutent les Tunisiens résidant à l’étranger et les citoyens tunisiens. Il a mis en avant l’importance de diffuser la culture de la réservation anticipée, qui permet aux voyageurs de bénéficier de tarifs avantageux. Plusieurs plateformes de réservation proposent actuellement des réductions pouvant atteindre 55 % dans certains établissements hôteliers.

Sofiene Tekaya a qualifié cette initiative d’expérience pilote réussie, conduite en partenariat avec les professionnels du secteur, tout en exprimant le souhait de voir ce modèle se généraliser dans les prochaines années. Cette démarche s’inscrit, selon lui, dans la stratégie de l’État visant à rapprocher les services touristiques des citoyens, à soutenir hôtels et agences de voyages, et à stimuler la demande pour le produit touristique national grâce à une meilleure maîtrise des coûts.

Le tourisme de proximité, pilier de l’activité nationale

Le ministre a souligné que le tourisme algérien, libyen et intérieur représente aujourd’hui plus de 50 % de l’activité touristique en Tunisie, constituant ainsi un levier stratégique qui exige une attention particulière et une amélioration continue de la qualité des services afin de renforcer l’attractivité de la destination tunisienne.

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