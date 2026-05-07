Hajj 2026 : Tunisair ouvre la saison avec le vol TU5001 à destination de Médine

Un Airbus A330 a décollé ce jeudi matin de Tunis-Carthage avec 251 pèlerins à bord, sous la supervision des ministres du Transport et des Affaires religieuses.

Un Airbus A330 de Tunisair a décollé ce jeudi matin du Terminal 2 de l’aéroport international de Tunis-Carthage, assurant le vol inaugural du Hajj 2026, correspondant à l’année 1447 de l’Hégire. Le vol TU5001 a acheminé 251 pèlerins vers la ville sainte de Médine.

Une cérémonie d’adieu officielle

La cérémonie de départ s’est déroulée en présence du ministre du Transport Rachid Amari, du ministre des Affaires religieuses Ahmed Bouhali, du gouverneur de Tunis Imad Boukhris et de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Tunisie Abdelaziz Ben Ali Al-Saqr. Les accompagnaient également le directeur général de l’Aviation civile Nidhal Souailmi, la responsable chargée de la gestion de Tunisair Halima Khawaja, le directeur délégué de l’Office de l’aviation civile et des aéroports Habib Toumi, ainsi que des cadres du ministère et des établissements sous tutelle.

Une logistique renforcée

Le ministre du Transport a souligné que la saison du Hajj 2026 se distingue par une préparation de qualité, notamment sur le plan de la disponibilité logistique des aéroports, de l’amélioration des services d’accueil et d’orientation, et du renforcement de la coordination entre les différentes parties prenantes. Il a insisté sur la volonté du ministère de simplifier les procédures, d’équiper les espaces aéroportuaires en moyens logistiques adéquats et d’assurer un confort optimal tant pour les vols à l’aller que lors des retours. Le ministre a également salué les efforts des équipes aéroportuaires et le rôle social de Tunisair, qui pratique des tarifs préférentiels pour le transport des pèlerins.

88 vols programmés depuis l’ensemble des aéroports tunisiens

Le ministère du Transport a mis en place un programme de vols exceptionnels pour acheminer près de 11 000 pèlerins vers les Lieux saints et en assurer le retour, à travers 88 vols aller-retour opérés depuis les différents aéroports du pays. Le dernier vol au départ est prévu le 22 mai 2026, tandis que les premiers retours débuteront le 1er juin, le dernier rapatriement étant programmé le 14 juin 2026.