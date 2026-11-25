Gaza : un rapport alerte sur une contamination qui touche presque tout le territoire

La bande de Gaza serait devenue un « désert toxique ». C’est le constat d’un rapport conjoint d’Oxfam et de l’Observatoire des conflits et de l’environnement (CEOBS), publié lundi. Selon ses auteurs, la contamination de l’eau, de l’air et des sols menace les conditions de vie et la survie des 2,3 millions d’habitants.

Intitulé « Crimes de guerre environnementaux : comment l’offensive militaire a transformé Gaza en un territoire toxique, menaçant la survie humaine », le document de 125 pages détaille les conséquences environnementales des opérations militaires menées par Israël dans l’enclave depuis plus de trois ans.

D’après le rapport, l’usage d’explosifs et d’armes incendiaires a entraîné une contamination qui touche plus de 99 % du territoire. Les opérations militaires auraient par ailleurs affecté environ 78 % de l’enclave au cours des trois dernières années. Les auteurs mettent en cause l’intensité des bombardements et l’emploi massif de munitions explosives, mais aussi la destruction ou l’incendie de bâtiments, de réseaux d’eau, de stations d’épuration, d’installations industrielles et énergétiques, de terres agricoles et de systèmes de gestion des déchets. Résultat : un mélange complexe de polluants s’est répandu dans l’environnement.

« La crise environnementale qui sévit actuellement à Gaza n’est pas une question secondaire. Elle fait pleinement partie de la crise humanitaire et ne peut pas en être dissociée », souligne Lama Abdul Samad, autrice et chercheuse principale du rapport.

Eau, sols, air : les principales menaces

Le rapport identifie la contamination des ressources en eau, l’effondrement de l’assainissement et la pollution durable des sols. Les résidus d’explosifs, les métaux lourds et d’autres substances toxiques menacent les terres agricoles et pourraient compromettre la sécurité alimentaire à la reprise des cultures.

Il alerte aussi sur la pollution de l’air : les poussières des bâtiments détruits et la combustion de déchets peuvent provoquer des troubles respiratoires et des lésions pulmonaires. S’y ajoute un volume considérable de décombres potentiellement dangereux. Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), les opérations militaires ont généré plus de 61 millions de tonnes de gravats.

Les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques et les blessés en convalescence figurent parmi les plus exposés. Les auteurs soulignent que ces conséquences pourraient durer bien au-delà des destructions immédiates et compliquer le retour à des conditions de vie normales.