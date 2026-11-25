Météo en Tunisie : Temps nuageux et températures stables ce mercredi

Il faudra s’attendre à un temps particulièrement nuageux, notamment en fin de journée sur les régions du Nord, pour ce mercredi 25 novembre. Les nuages seront accompagnés de pluies provisoirement orageuses et localement abondantes, avec des chutes de grêles par endroits, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales varieront entre 21 et 26 degrés, atteignant 28 degrés à l’extrême Sud-Est.

Le vent soufflera du secteur Sud, puis se dirigera vers le secteur Ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs. Il s’étendra, en fin de journée vers le secteur Nord au Nord, devenant fort pendant la nuit sur tout le littoral, surtout lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer sera généralement agitée puis très agitée à localement houleuse.