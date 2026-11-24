CAN 2025 : Le Sénégal officiellement sacré champion

Le Tribunal arbitral du sport a tranché en faveur du Sénégal dans le litige qui l’opposait au Maroc concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

La juridiction basée à Lausanne a donné raison à la Fédération sénégalaise de football et annulé la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré les Lions de la Teranga forfaits et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Cette décision permet au Sénégal de récupérer le titre continental remporté initialement sur le terrain, le 18 janvier 2026 à Rabat.