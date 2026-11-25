Hajj 2027 : le ministre des Affaires religieuses à Bizerte pour suivre les derniers préparatifs

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, s’est rendu mardi dans le gouvernorat de Bizerte pour faire le point sur l’avancement des préparatifs du pèlerinage de la saison 1448 de l’Hégire (2027).

Il a notamment visité le guichet unique installé au siège du gouvernorat, chargé de finaliser les formalités administratives et de voyage des candidats de la région. Selon lui, les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions, avec le même sérieux que les saisons précédentes, et il se dit optimiste quant au bon déroulement de la prochaine saison.

Le ministre s’est aussi adressé aux futurs pèlerins. Il les a félicités à l’approche de leur départ vers les lieux saints et leur a souhaité d’accomplir les rites du Hajj dans la sécurité, la sérénité et la facilité.

La rencontre s’est tenue en présence des candidats et des représentants des structures qui interviennent dans les formalités : la direction régionale des Affaires religieuses, la Poste tunisienne, les établissements bancaires, Tunisair et la Société nationale des résidences et des services.

Source : La Presse