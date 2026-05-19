ELIM-CAN 2027 : La Tunisie dans le groupe H

La sélection tunisienne a connu aujourd’hui l’identité de ses adversaires aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

La Tunisie a hérité d’un groupe dans lequel elle retrouvera l’un des pays hôtes, l’Ouganda, la Libye et le Botswana.

Voici la composition complète des groupes pour ces éliminatoires :

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Egypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Erythrée

Groupe E : RD Congo, Guinée Equatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, Centrafrique

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée Bissau

Les deux premiers de chaque poule qui seront qualifiés pour la phase finale.

Dans les groupes comportant l’un des pays hôtes, une sélection supplémentaire obtiendra son billet pour la compétition.

Les éliminatoires se disputeront selon le programme suivant ;

Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026

Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026

Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027

La phase finale de la CAN 2027 aura lieu Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 19 juin au 17 juillet 2027.