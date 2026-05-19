ELIM-CAN 2027 : La Tunisie dans le groupe H
La sélection tunisienne a connu aujourd’hui l’identité de ses adversaires aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.
La Tunisie a hérité d’un groupe dans lequel elle retrouvera l’un des pays hôtes, l’Ouganda, la Libye et le Botswana.
Voici la composition complète des groupes pour ces éliminatoires :
Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho
Groupe B : Egypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud
Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie
Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Erythrée
Groupe E : RD Congo, Guinée Equatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe
Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, Centrafrique
Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo
Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana
Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi
Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie
Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia
Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée Bissau
Les deux premiers de chaque poule qui seront qualifiés pour la phase finale.
Dans les groupes comportant l’un des pays hôtes, une sélection supplémentaire obtiendra son billet pour la compétition.
Les éliminatoires se disputeront selon le programme suivant ;
Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026
Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026
Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027
La phase finale de la CAN 2027 aura lieu Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 19 juin au 17 juillet 2027.