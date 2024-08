Goldman Sachs ajuste ses prÃ©visions pour les prix du Brent

Goldman Sachs ajuste ses prévisions pour les prix du Brent

Dans une note datée de ce lundi, Goldman Sachs a révisé à la baisse ses prévisions pour les prix du pétrole brut Brent, abaissant l’intervalle de fluctuation attendu à 70-85 dollars le baril. Cette révision représente une réduction de 5 dollars par baril par rapport aux estimations précédentes, en raison de plusieurs facteurs clés, dont des stocks inattendus élevés dans les pays de l’OCDE, une croissance de la demande plus lente que prévu en Chine, et une augmentation de la production pétrolière américaine.

Cette prévision mise à jour reflète l’approche prudente de Goldman Sachs sur les marchés pétroliers mondiaux, façonnée par l’équilibre complexe entre l’offre, les risques géopolitiques et les facteurs économiques.

Un des principaux moteurs de la décision de Goldman Sachs de réduire l’intervalle des prix du Brent est la stabilité inattendue des stocks commerciaux dans les pays de l’OCDE. Contrairement aux prévisions antérieures de baisse des stocks durant les mois d’été, ces stocks sont restés plus élevés que prévu, en grande partie en raison d’une augmentation de l’offre de liquides américains, qui a compensé une partie de la demande saisonnière. De plus, la croissance plus faible de la demande en Chine a joué un rôle crucial dans cette accumulation de stocks. Ensemble, ces facteurs ont contribué à environ 3-4 dollars par baril à la révision à la baisse de la fourchette de prix du Brent.

L’augmentation de la production pétrolière américaine a également eu un impact significatif sur les prévisions révisées de Goldman Sachs. Selon les analystes, « notre prévision de production de pétrole brut des États-Unis pour août dans les Lower 48 a atteint 11,25 mb/j, soit 0,2 mb/j au-dessus de nos attentes. » Cette hausse est due aux gains d’efficacité des producteurs de schiste américains, qui continuent d’améliorer leur productivité malgré des conditions de marché difficiles. La forte croissance de la production pétrolière américaine a davantage exercé une pression à la baisse sur les prix du Brent, en augmentant l’offre mondiale.

Gnetnews