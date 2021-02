Gomâa tacle Mosimani et constate : « Al Ahly est revenu sur terre »

Après avoir remporté la médaille de bronze à la coupe du monde des clubs, Al Ahly est revenu en Afrique et a encaissé sa premoière défaite en phase de poule. L’équipe égyptienne s’est inclinée sur le terrain de SImba FC en Tanzanie (1/0). L’ex défenseur central d’Al Ahly et consultant de beIN Sport, Wael Gomâa a déclaré : « Le coach est responsable de cette défaite. Il s’est contenté de défendre et a dénaturé le jeu de l’équipe. Maintenant, il faudra gagner les deux prochains matchs pour que les choses ne se compliquent pas davantage. Cette défaite ramène Al Ahly sur terre et j’espère qu’elle fera du bien aux joueurs et au staff ».

