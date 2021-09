Grand-Tunis : Ellouhoum dÃ©cide une importante baisse des prix du kg de viandes ovine et bovine ce week-end

Grand-Tunis : Ellouhoum décide une importante baisse des prix du kg de viandes ovine et bovine ce week-end

La Société Ellouhoum procédera ces samedi et dimanche 11 et 12 septembre 2021, à la vente de la viande bovine et ovine à 21,800 dinars le Kg, au lieu de 24,500 dinars le Kg, et ce au niveau de son point de vente, situé à son siège social à el-Ouardia, au marché central et à l’avenue de la liberté (Lafayette).

Cette initiative vise « à offrir ce produit au moindre prix, dans ces circonstances où le pouvoir d’achat connait de fortes pressions, a affirmé le PDG d’Ellouhoum, » Tarek Ben Jazia.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que « cette offre commerciale intervient au moment où l’indice des prix à la consommation a atteint en août 2021 6,2 %, et où des produits alimentaires ont connu une hausse de 7,4 % ».

Selon ses dires, « la moyenne de consommation du Tunisien des viandes rouges a régressé à une moyenne de 11 kg/ an, avant 2011, à 09 kg/ an, actuellement. »

La moyenne de consommation des Tunisiens des viandes rouges compte parmi les plus faibles dans le monde, du fait de la dégradation du pouvoir d’achat.

Tarek Ben Jazia a affirmé que la société Ellouhoum compte parmi les anciennes entreprises publiques, ayant veillé depuis les années 60 du siècle dernier, à assurer la régularité de l’approvisionnement en viande en Tunisie, et à aider l’Etat à préserver le pouvoir d’achat et à maîtriser les prix.

La société n’a pas procédé depuis 2021, pour la première fois depuis plusieurs années, à l’importation de viandes congelées ou réfrigérées, pour la régulation du marché au niveau des quantités ou des prix, du fait des répercussions de la pandémie du Coronavirus, a-t-il fait savoir.

Gnetnews